Россиянка упала в шахту лифта ТЦ и провела там ночь

В Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница одного из торговых центров (ТЦ) ехала в лифте, когда кабина неожиданно отключилась от сети. Она попробовала выбраться самостоятельно из обесточенного лифта, но сорвалась в шахту с высоты около шести метров, сообщает РЕН ТВ.

При падении девушка получила травмы. ТЦ закрылся, из-за чего россиянке пришлось провести там всю ночь.

Пострадавшую посетительницу ТЦ нашли утром. Ее сразу же отправили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее также стало известно, что пожилая россиянка, пережившая блокаду Ленинграда, получила смертельную травму в лифте пансионата «Зеленый квартал», расположенном в Ленинградской области.