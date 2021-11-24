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Россиянка упала в шахту лифта ТЦ и провела там ночь

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница одного из торговых центров (ТЦ) ехала в лифте, когда кабина неожиданно отключилась от сети. Она попробовала выбраться самостоятельно из обесточенного лифта, но сорвалась в шахту с высоты около шести метров, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка упала в шахту лифта ТЦ и провела там ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При падении девушка получила травмы. ТЦ закрылся, из-за чего россиянке пришлось провести там всю ночь.

Пострадавшую посетительницу ТЦ нашли утром. Ее сразу же отправили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее также стало известно, что пожилая россиянка, пережившая блокаду Ленинграда, получила смертельную травму в лифте пансионата «Зеленый квартал», расположенном в Ленинградской области.

Сиделка поместила инвалидную коляску с женщиной в лифт, который не был оборудован специальным ограждением. Помимо этого, она отправила подъемник на другой этаж без сопровождения.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,РЕН ТВ,
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