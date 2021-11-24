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Пассажир такси выстрелил в лицо водителю в центре Москвы

Мослента
1 час назад

В центре Москвы на Фрунзенской набережной пассажир такси выстрелил в лицо водителю из травматического пистолета. Об инциденте сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пассажир такси выстрелил в лицо водителю в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, между таксистом и клиентом произошел конфликт. В какой-то момент пассажир достал оружие, выстрелил и скрылся с места происшествия. На данный момент подробности происшествия уточняются.

Ранее неизвестный распылил в глаза таксисту содержимое перцового баллончика в ходе конфликта из-за парковочного места. Сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, затем один из них применил средство самообороны.

Происшествия,РЕН ТВ,
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