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У теннисиста Медведева украли часы за 200 тысяч евро

Елена Прошина
38 минут назад

У российского теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине пропали часы за 200 тыс. евро. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 21 октября, спортсмен вернулся в раздевалку после матча и не нашел их.

У теннисиста Медведева украли часы за 200 тысяч евро
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел после игры в финале против представителя Германии Александра Зверева, в которой россиянин со счетом 4:6, 4:6 проиграл. После пропажи часов он подал заявление в полицию.

Неизвестно, как в итоге были найдены часы, но ценность Медведеву вернул один из руководителей ATP уже в аэропорту. Полиция начала расследование.

Напомним, что Медведев занял второе место в списке теннисистов планеты по заработанным призовым в 2021 году — за сезон спортсмен заработал более $7,4 млн.

Ранее, 15 ноября, олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Татарева заявила, что ее обокрали в аэропорту Милана. У девушки «увели» рюкзак с документами, деньгами, iPad и MacBook. Спортсменке пришлось обращаться в консульство, чтобы вернуться домой — в портфеле находился в том числе и загранпаспорт.

Происшествия,Анастасия Татарева,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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