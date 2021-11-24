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Антимасочница устроила скандал в маршрутке и ударила ребенка. Видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

В Краснодаре пассажирка маршрутки отказалась надеть маску и устроила скандал, ударив при этом чужого ребенка. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

На требование водителя общественного транспорта прикрыть лицо индивидуальным средством защиты женщина отреагировала крайне агрессивно. Она стала кричать на шофера и оскорблять его с угрозами применения насилия.

«Тебе в рыло дать, козёл?» – обратилась она к своему оппоненту.

На кадрах видно, что в руках у дебоширки была маска, которую она так и не надела. В итоге, выходя из салона маршрутки, скандалистка была настолько разъяренной, что шлепнула чужого ребенка по голове.

Сейчас полиция устанавливает личность нарушительницы, ей грозит административное наказание за мелкое хулиганство.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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