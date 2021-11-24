В Краснодаре пассажирка маршрутки отказалась надеть маску и устроила скандал, ударив при этом чужого ребенка. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

На требование водителя общественного транспорта прикрыть лицо индивидуальным средством защиты женщина отреагировала крайне агрессивно. Она стала кричать на шофера и оскорблять его с угрозами применения насилия.

«Тебе в рыло дать, козёл?» – обратилась она к своему оппоненту.

На кадрах видно, что в руках у дебоширки была маска, которую она так и не надела. В итоге, выходя из салона маршрутки, скандалистка была настолько разъяренной, что шлепнула чужого ребенка по голове.