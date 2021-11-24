На московской стройке произошла трагедия

На стройке в центре Москвы рабочий упал с высоты и разбился насмерть. Об этом в среду, 24 ноября, рассказала «Вечерняя Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

По данным источника, инцидент произошел на строительном объекте на Большой Почтовой улице. 25-летний рабочий упал с высоты пятого этажа. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, но от полученных травм он скончался.

Надзорное ведомство начало проверку по факту гибели человека. «В ходе поверки будут установлены обстоятельства и причины, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности», — заключили в пресс-службе.