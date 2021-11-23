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Мужчина умер после посещения специальной COVID-вечеринки

Вероника Полынина
41 минуту назад

Житель Австрии умер после посещения специальной COVID-вечеринки, на которые приходят, чтобы заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Lad Bible.

Мужчина умер после посещения специальной COVID-вечеринки
Фото: ReutersReuters

55-летний австриец посетил COVID-вечеринку в регионе Южный Тироль на севере Италии. Помимо него, были госпитализированы еще три участника вечеринки, включая маленького ребенка.

Многие люди в Италии намеренно заражаются коронавирусом, чтобы получить так называемый «зеленый пропуск», который требуется для работы и посещения общественных мест в стране. При этом эксперты призывают людей не подвергать себя ненужному риску и предупреждают, что последствия коронавируса могут оказаться серьезными даже для очень молодых людей.

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COVID-вечеринки также распространены в Австрии и Германии, родители приводят на них своих детей в надежде, что и они тоже заразятся.

Ранее ряд европейских стран объявили локдаун для непривитых и не переболевших граждан. Им запрещено посещать общественные места (кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек), учреждения, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Первым локдаун для невакцинированных ввела Австрия, ее примеру последовали Чехия и Словакия.
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