Иностранку обманули на 14,5 млн рублей в Москве

В Москве неизвестный обманул гражданку Китая на 14,5 млн рублей. Как сообщает агентство «Москва», к столичным полицейским с заявлением о мошенничестве обратился житель Москвы, представляющий интересы гражданки Китая. Он рассказал, что неизвестный выманил у женщины деньги, пообещав купить ей сумку Hermes. В общей сложности китаянка лишилась 14 млн 527 тысяч рублей.

Ранее бывшего футболиста из Северной Осетии Таймураза Карацева поймали на обмане профессиональных спортсменов. Карацев «зарабатывал» деньги, обращаясь к успешным спортсменам от лица их друзей и прося у них в долг суммы от 5 до 75 тысяч рублей. Задержать злоумышленника удалось с помощью дрессировщика Эдгарда Запашного и теннисиста Михаила Южного. Запашный сам стал жертвой мошенничества и рассказал о произошедшем в соцсетях. Когда просьба о переводе денег поступила Южному, он приехал на встречу с полицией.