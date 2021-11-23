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Иностранку обманули на 14,5 млн рублей в Москве

Вероника Полынина
36 минут назад

В Москве неизвестный обманул гражданку Китая на 14,5 млн рублей. Как сообщает агентство «Москва», к столичным полицейским с заявлением о мошенничестве обратился житель Москвы, представляющий интересы гражданки Китая. Он рассказал, что неизвестный выманил у женщины деньги, пообещав купить ей сумку Hermes. В общей сложности китаянка лишилась 14 млн 527 тысяч рублей.

Иностранку обманули на 14,5 млн рублей в Москве
Фото: ТАССТАСС

Позже полицейские опросили пострадавшую в присутствии переводчика. Женщина подтвердила, что с 12 июля по 29 августа производила денежные переводы неустановленному лицу в счет покупки сумки Hermes.

Правоохранители выясняют подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

Ранее бывшего футболиста из Северной Осетии Таймураза Карацева поймали на обмане профессиональных спортсменов. Карацев «зарабатывал» деньги, обращаясь к успешным спортсменам от лица их друзей и прося у них в долг суммы от 5 до 75 тысяч рублей. Задержать злоумышленника удалось с помощью дрессировщика Эдгарда Запашного и теннисиста Михаила Южного. Запашный сам стал жертвой мошенничества и рассказал о произошедшем в соцсетях. Когда просьба о переводе денег поступила Южному, он приехал на встречу с полицией.

Происшествия,Таймураз Карацев,Михаил Южный,
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