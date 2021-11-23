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Российский подросток ударил главу отдела Следственного комитета

Lenta.ru
39 минут назад

Суд арестовал подростка, который пришел в Заволжский межрайонный следственный отдел Твери и напал на его руководителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток ударил главу отдела Следственного комитета
Фото: Александр Манзюк / КоммерсантъАлександр Манзюк / Коммерсантъ

Молодой человек пришел в отдел в качестве сопровождающего своей подруги, задержанной за преступление против собственности. Там юноша стал кричать и ругаться матом, после чего глава отдела сделал ему замечание.

Как уверяют очевидцы, в ответ на это подросток схватил следователя за одежду, оторвав пуговицы рубашки, и ударил в плечо. Все это произошло в служебном кабинете. В СКР добавили, что появившиеся в СМИ данные о том, что после этого глава отдела избил дебошира, не соответствуют действительности.

На молодого человека завели дело по статье 318 УК РФ («Применения насилия в отношении представителя власти»).

В пресс-службе СКР добавили, что подросток стоит на учете в органах ПДН. Ранее он неоднократно совершал преступления и правонарушения, привлекался к уголовной ответственности.

Происшествия,СКР,
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