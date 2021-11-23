На ракетной фабрике под Белградом произошел взрыв

На фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом произошел взрыв. Об этом сообщает Blic. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Отмечается, что завод расположен в поселке Бубань Поток недалеко от столицы Сербии. На видеозапись с места происшествия попал большой столб густого дыма, поднимающийся над населенным пунктом. Blic пишет, что взрывная волна нанесла ущерб окружающим зданиям.

По информации издания, в результате взрыва погибли как минимум два человека, один числится пропавшим без вести. Число граждан, получивших ранения, не уточняется. На данный момент дороги к ракетному заводу перекрыты, сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим.