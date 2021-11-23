В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

У готовившего нападение на школу в Казани нашли изображение Гитлера

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

ФСБ обнаружила по месту жительства подростка, готовившего нападение на школу в Казани, пневматическую винтовку и средства связи, содержащие запросы о том, как переделать этот вид оружия в боевое. Об этом пишет «Бизнес Online».

У готовившего нападение на школу в Казани нашли изображение Гитлера
Фото: ФСБ РФФСБ РФ

Кроме того, близкие к следствию источники сообщили, что на рабочем столе домашнего компьютера задержанного заметили изображение Адольфа Гитлера.

Ученики школы №101, на которую планировал напасть подросток, рассказали, что подозреваемый выглядел странно. Они охарактеризовали его как «токсичного парня», которому была присуща зависть. По словам школьников, несколько раз 14-летнего задержанного ловили на краже вещей у других учеников.

Ранее также стало известно, что подростку пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. По данным источников, украинец Ярослав Овсюк связался с подростком в Telegram и предложил пять тысяч рублей за атаку на учебное заведение. Он также приложил координаты тайника, в котором нашли футболку с надписью Hate и изображением окровавленной белой розы в стиле американской субкультуры.

О задержании подростка сообщалось во вторник, 23 ноября. На допросе подозреваемый признался, что к совершению массового убийства его подталкивал житель Украины.

Происшествия,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители