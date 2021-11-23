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В Казани задержали планировавшего атаку на учебное заведение подростка. Видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

ФСБ России предотвратила нападение подростка на общеобразовательное учреждение в Казани. Кадры задержания молодого человека публикует Telegram-канал «RT на русском».

Дома у подростка была обнаружена пневматическая винтовка, а в истории поиска в Интернете правоохранители нашли запросы о переделке оружия в боевое. Как пояснили в ФСБ, задержанный признался, что к совершению массового убийства его склонял в переписке в Telegram Ярослав Овсюк с Украины. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,RT на русском,
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