Дома у подростка была обнаружена пневматическая винтовка, а в истории поиска в Интернете правоохранители нашли запросы о переделке оружия в боевое. Как пояснили в ФСБ, задержанный признался, что к совершению массового убийства его склонял в переписке в Telegram Ярослав Овсюк с Украины. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек.