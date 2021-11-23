Появилось видео столкновения трамвая с машиной у ВДНХ

В Продольном проезде в районе ВДНХ легковой автомобиль протаранил трамвай, в результате чего тот сошел с рельсов. Пострадали два человека: водитель и пассажир машины. Момент столкновения публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона», – говорится в сообщении канала.
Движение трамваев № 11, 17 и 25 временно задерживается. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.