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Появилось видео столкновения трамвая с машиной у ВДНХ

Александр Кузьмин
43 минуты назад

В Продольном проезде в районе ВДНХ легковой автомобиль протаранил трамвай, в результате чего тот сошел с рельсов. Пострадали два человека: водитель и пассажир машины. Момент столкновения публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона», – говорится в сообщении канала.

Движение трамваев № 11, 17 и 25 временно задерживается. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ГИБДД,
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