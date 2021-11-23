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Родственники покончившего с собой в самолёте рассказали о его отравлении

News.ru
1 час назад

Родственник мужчины, тело которого нашли в самолёте из Египта в Россию, представил свою версию его гибели. Сообщается, что во время отпуска мужчина отравился и лежал в больнице с сильным обезвоживанием, сообщает Telegram-канал Mash.

Родственник покончившего с собой в самолете раскрыл версию о его гибели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Канал также назвал имя погибшего - Александр Докшин. Как рассказал зять погибшего, мужчина регулярно летал в Египет на свой день рождения, в жизни был достаточно открытым и контактным человеком и не страдал депрессиями или психическими расстройствами. В день вылета Докшин был на связи с семьей вплоть до посадки в самолёт.

Его отвезли в больницу с сильным отравлением, он писал, что тут ещё человек 15 таких привезли, - уточнил родственник.

По его словам, Докшина отпустили из больницы спустя полдня, проведя обычное обследование.

Раскрыты подробности о покончившем с собой в самолете россиянине

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в туалете почти сразу после взлёта. Медики, которые находились на борту среди пассажиров, помочь не смогли. Самолёт сел в ближайшем аэропорту в Каире, где медики констатировали смерть. Тело отправили тем же рейсом в Самару.

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