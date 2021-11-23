Трамвай столкнулся с легковушкой в Москве

Трамвай столкнулся с легковым автомобилем возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Как сообщает телеканал «360», в инциденте пострадали два человека.

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Согласно кадрам, машину почти полностью смяло от удара, а трамвай слетел с рельс. Сейчас на месте работают медики и сотрудники полиции. Подробности инцидента и состояние пострадавших в ДТП уточняются.

Напомним, что 22 ноября 28-летний Саид Губденский за рулем BMW при обгоне автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулся с двумя автомобилями.

В результате инцидента погиб сам блогер, настоящее имя которого Магомедсаид Зайнудинов, а также президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.