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Трамвай столкнулся с легковушкой в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Трамвай столкнулся с легковым автомобилем возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Как сообщает телеканал «360», в инциденте пострадали два человека.

Трамвай столкнулся с легковушкой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно кадрам, машину почти полностью смяло от удара, а трамвай слетел с рельс. Сейчас на месте работают медики и сотрудники полиции. Подробности инцидента и состояние пострадавших в ДТП уточняются.

Напомним, что 22 ноября 28-летний Саид Губденский за рулем BMW при обгоне автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулся с двумя автомобилями.

В результате инцидента погиб сам блогер, настоящее имя которого Магомедсаид Зайнудинов, а также президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В ДТП также пострадал водитель бизнесмена из списка «Форбс» Ратмир Тимашев. Другие участники происшествия — 36-летний Владимир Шатун и 32-летний Алексей Мельник — получили множественные ушибы и сотрясение мозга.

Происшествия,Ратмир Тимашев,Алексей Мельник,Forbes,
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