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Большой театр затопило из-за пьяной драки

Елена Прошина
14 минут назад

Причиной потопа на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в столице стала пьяная драка сотрудников художественно-постановочной части. Об этом анонимно сообщил артист театра в беседе с «Московским комсомольцем».

Большой театр затопило из-за пьяной драки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника газеты, драка случилась ночью, а в качестве вооружения в конфликте использовались стулья.

«Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической (сцене — Прим. ред.), где находится пульт, а залило Новую», — поделился источник.

Сотрудники театра прервали драку, сперва подумав, что начался настоящий пожар. Однако, пока они искали возгорание, вода продолжала литься, и сцену затопило. Источник отметил, что при этом ущерб оказался незначительным — театр успеют привести в порядок к премьере постановки «Мастер и Маргарита», которая должна состояться 1 декабря.

«Отделались небольшими повреждениями», — подытожил он.

Накануне в Сети стало распространяться видео потопа на Новой сцене Большого театра. По первоначальным данным, сообщалось, что инцидент произошел из-за неисправной системы пожаротушения.

Происшествия,Московский комсомолец,
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