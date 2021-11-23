Продававший наркотики московский школьник сбил полицейского

Школьник брал автомобиль каршеринг с поддельного аккаунта и с помощью него развозил наркотики, в ходе очередной поездки его остановили полицейские, пишет Telegram-канал «Московские новости» .

Юноша решил сбежать и сбил полицейского, однако уехать далеко не смог. Его задержали и возбудили уголовное дело по двум статьям о распространении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.