Продававший наркотики московский школьник сбил полицейского

Развозивший амфетамин на каршеринговом авто учащийся столичной школы сбил сотрудника правоохранительных органов, сообщают Telegram-каналы.
Школьник брал автомобиль каршеринг с поддельного аккаунта и с помощью него развозил наркотики, в ходе очередной поездки его остановили полицейские, пишет Telegram-канал «Московские новости».
Юноша решил сбежать и сбил полицейского, однако уехать далеко не смог. Его задержали и возбудили уголовное дело по двум статьям о распространении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.
О самочувствии пострадавшего полицейского не сообщается.