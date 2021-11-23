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Продававший наркотики московский школьник сбил полицейского

Деловая газета "Взгляд"
16 минут назад

Развозивший амфетамин на каршеринговом авто учащийся столичной школы сбил сотрудника правоохранительных органов, сообщают Telegram-каналы.

Школьник брал автомобиль каршеринг с поддельного аккаунта и с помощью него развозил наркотики, в ходе очередной поездки его остановили полицейские, пишет Telegram-канал «Московские новости».

Юноша решил сбежать и сбил полицейского, однако уехать далеко не смог. Его задержали и возбудили уголовное дело по двум статьям о распространении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.

О самочувствии пострадавшего полицейского не сообщается.

Происшествия,Видео,МВД,
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