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В Москве избили подростка из-за яркого цвета волос

Мослента
37 минут назад

17-летнего подростка избили в районе возле торгового центра «Авиапарк» в Москве из-за яркого цвета его волос. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Москве избили подростка из-за яркого цвета волос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К молодому человеку подошли другие незнакомые подростки, которые сразу начали оскорблять школьника из-за его внешнего вида. В результате словесной перепалки произошла драка: подростка повалили на землю и начали избивать. Позже молодой человек рассказал матери о случившемся, и родственница отвезла его в больницу, где у школьника диагностировали многочисленные ушибы. Полиция начала проверку по факту случившегося. Хулиганов разыскивают.

Ранее житель Москвы избил брата своей бывшей жены из-за того, что ее родственник осуждал фигуру его сына, называя ребенка толстым.

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