У водителя в Москве изъяли 4 кг наркотиков

На 8 км МКАД сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Mitsubishi под управлением ранее судимого 41-летнего жителя Подмосковья. При беседе с полицейскими мужчина стал заметно нервничать. Правоохранители досмотрели машину и обнаружили шесть пакетов с частями неизвестных растений. Часть была спрятана в багажнике иномарки.