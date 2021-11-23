У водителя в Москве изъяли 4 кг наркотиков

Полицейские Восточного административного округа столицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
На 8 км МКАД сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Mitsubishi под управлением ранее судимого 41-летнего жителя Подмосковья. При беседе с полицейскими мужчина стал заметно нервничать. Правоохранители досмотрели машину и обнаружили шесть пакетов с частями неизвестных растений. Часть была спрятана в багажнике иномарки.
«Проведенным исследованием части изъятого установлено, что в пакетах находилось два вида веществ, являющихся наркотическими средствами: марихуаной массой более 800 г и коноплей массой более 1 кг. Остальной материал направлен на экспертизу. Общая масса изъятых веществ составила около 4 кг», - сказала Гузь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигурант арестован.