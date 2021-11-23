В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Покончивший с собой в самолете из Египта россиянин попал в ДТП в Таиланде

Lenta.ru
1 час назад

Россиянин, покончивший с собой в самолете, который следовал из египетского города-курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, ранее находился в Таиланде. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник.

Раскрыты подробности о покончившем с собой в самолете россиянине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в азиатской стране мужчина попал в ДТП, в результате чего «был слегка не в себе». Подробности ДТП собеседник «Ленты.ру» не уточнил.

Ранее сообщалось, что во время взлета, когда пассажиры и экипаж заняли свои кресла и пристегнулись, 48-летний мужчина встал и направился в туалет. Бортпроводницы заметили пропажу путешественника примерно через 15 минут. Они попытались открыть дверь, но щеколда была заблокирована. Как пишет Telegram-канал, происшествие случилось на борту самолета авиакомпании S7.

Россиянин покончил с собой в самолете после отдыха в Египте

Следователи СКР выясняют обстоятельства смерти мужчины в самолете.

Происшествия,АК S7,СКР,Lenta.ru,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители