Основатель Group-IB Сачков обратился к Путину

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями», — говорится в письме.