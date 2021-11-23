Австралия и Новая Зеландия не помогли терпящей бедствие яхте с россиянами

В Индийском океане терпит бедствие яхта «Леди Мэри», на борту которой находится семья россиян с двумя детьми. Как сообщает газета «Известия», Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи экипажу корабля.
Граждане России отправились в кругосветное путешествие, которое внезапно прервалось: сейчас у них заканчивается вода, а судну требуется ремонт. Несмотря на тяжелое положение, иностранные порты отказывают «Леди Мэри» в приеме.
В частности, власти Австралии и Новой Зеландии опасаются, что семья может быть больна COVID-19, несмотря на то, что она находится на борту уже 11 недель. При этом передать воду и продукты на яхту государства также не соглашаются.
Сейчас судно направляется к Французской Полинезии, где экипаж надеется получить помощь.
Напомним, что 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие. По словам капитана, у корабля отказал двигатель, после чего оно осталось без света и отправилось в дрейф.