В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Австралия и Новая Зеландия не помогли терпящей бедствие яхте с россиянами

Елена Прошина
34 минуты назад

В Индийском океане терпит бедствие яхта «Леди Мэри», на борту которой находится семья россиян с двумя детьми. Как сообщает газета «Известия», Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи экипажу корабля.

Австралия и Новая Зеландия не помогли терпящей бедствие яхте с россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Граждане России отправились в кругосветное путешествие, которое внезапно прервалось: сейчас у них заканчивается вода, а судну требуется ремонт. Несмотря на тяжелое положение, иностранные порты отказывают «Леди Мэри» в приеме.

В частности, власти Австралии и Новой Зеландии опасаются, что семья может быть больна COVID-19, несмотря на то, что она находится на борту уже 11 недель. При этом передать воду и продукты на яхту государства также не соглашаются.

Сейчас судно направляется к Французской Полинезии, где экипаж надеется получить помощь.

Напомним, что 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие. По словам капитана, у корабля отказал двигатель, после чего оно осталось без света и отправилось в дрейф.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители