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Девятилетняя девочка избила напавшего на ее маму вора: видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

9-летняя американка избила грабителя, который напал на ее маму. Инцидент произошел на парковке в штате Флорида и попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Женщина и ребенок возвращались к автомобилю, когда их внезапно атаковал злоумышленник. Он попытался украсть сумочку. Но вора заметила девочка и, не растерявшись, стала отбивать от него свою мать. После этого храбрая школьница пыталась догнать нападавшего, которому все-таки удалось отнять сумку с банковскими картами, телефоном и 40 долларами.

Впоследствии полиция города наградила ребенка за отвагу. Грабитель же был пойман спустя два дня после совершения преступления.

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