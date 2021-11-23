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Заслуженного тренера жестко задержала полиция из-за маски

Елена Прошина
28 минут назад

Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина полицейские жестко задержали в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Мужчина отказывался надеть медицинскую маску, сообщает KP.ru.

Заслуженного тренера жестко задержала полиция из-за маски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого сотрудники полиции надели на Ильина наручники. Однако вместе с тренером находилась четырехкратная чемпионка Европы по плаванию брассом Виталина Симонова. Она засняла момент задержания на видео и опубликовала видео в своем аккаунте в Instagram.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать», — подписала публикацию спортсменка.

Новость дополняется

Происшествия,Виталина Симонова,Александр Ильин,Комсомольская правда,
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