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Спешивший пассажир метро прыгнул на крышу вагона и попал на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

В метро Москвы задержан мужчина, который прыгнул на крышу поезда. Видео инцидента на станции «Добрынинская» появилось в распоряжении Telegram-канала «Агентство “Москва”».

Пассажир столичной подземки настолько торопился, что решил сократить путь опасным способом. На кадрах видно, как нарушитель совершает прыжок с лестницы межстанционного перехода на крышу вагона, после чего спускается на платформу.

Правоохранители задержали 24-летнего москвича и составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,АГН "Москва",
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