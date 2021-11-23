Спешивший пассажир метро прыгнул на крышу вагона и попал на видео

В метро Москвы задержан мужчина, который прыгнул на крышу поезда. Видео инцидента на станции «Добрынинская» появилось в распоряжении Telegram-канала «Агентство “Москва”».

Пассажир столичной подземки настолько торопился, что решил сократить путь опасным способом. На кадрах видно, как нарушитель совершает прыжок с лестницы межстанционного перехода на крышу вагона, после чего спускается на платформу.