Спешивший пассажир метро прыгнул на крышу вагона и попал на видео

В метро Москвы задержан мужчина, который прыгнул на крышу поезда. Видео инцидента на станции «Добрынинская» появилось в распоряжении Telegram-канала «Агентство “Москва”».
Пассажир столичной подземки настолько торопился, что решил сократить путь опасным способом. На кадрах видно, как нарушитель совершает прыжок с лестницы межстанционного перехода на крышу вагона, после чего спускается на платформу.
Правоохранители задержали 24-летнего москвича и составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.