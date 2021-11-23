Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами

Как установил суд, в мае 2021 года у пьяного осужденного на почве ревности возник конфликт с 45-летней сожительницей. В какой-то момент он ударил женщину, а затем избил ее ногами, нанеся свыше 30 ударов по голове и телу. В результате россиянин забил свою жертву до смерти.