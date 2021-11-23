В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами

Lenta.ru
53 минуты назад

В Новосибирске за убийство женщины к семи годам колонии строгого режима был приговорен 47-летний россиян. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Фото:  Яндекс.Карты Яндекс.Карты

Как установил суд, в мае 2021 года у пьяного осужденного на почве ревности возник конфликт с 45-летней сожительницей. В какой-то момент он ударил женщину, а затем избил ее ногами, нанеся свыше 30 ударов по голове и телу. В результате россиянин забил свою жертву до смерти.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Осужденный полностью признал свою вину.

19 ноября сообщалось, что в Якутии к семи с половиной годам строгого режима приговорили забившего до смерти соседа 26-летнего россиянина.

Происшествия,ФСИН,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители