Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Болгарии

В Болгарии туристический автобус из Северной Македонии попал в аварию. ДТП произошло на автомагистрали «Струма». Кадры с места ЧП публикует информационное агентство BGNES Agency.

По одним данным, жертвами автокатастрофы стали 45 человек, по другим – 46, в том числе и водитель автобуса, сообщает источник. Всего в транспортном средстве находились 52 человека, среди погибших 12 детей.