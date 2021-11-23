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Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Болгарии

Александр Кузьмин
31 минуту назад

В Болгарии туристический автобус из Северной Македонии попал в аварию. ДТП произошло на автомагистрали «Струма». Кадры с места ЧП публикует информационное агентство BGNES Agency.

По одним данным, жертвами автокатастрофы стали 45 человек, по другим – 46, в том числе и водитель автобуса, сообщает источник. Всего в транспортном средстве находились 52 человека, среди погибших 12 детей.

Причиной аварии могла стать неисправность транспортного средства, а также мокрая дорога. Кроме того, рассматривается версия, что водитель мог уснуть за рулем.

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