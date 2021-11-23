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Сиделка украла у 96-летней пенсионерки 800 тысяч рублей

Lenta.ru
59 минут назад

В подмосковном селе Молоково сиделка похитила из дома своей 96-летней подопечной более 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сиделка украла у 96-летней пенсионерки 800 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он указал, что из дома его пожилой родственницы пропало личное имущество, ювелирные украшения и деньги. Подозрение пало на 53-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, которая ухаживала за женщиной.

Подозреваемую задержали. В ходе личного досмотра у нее обнаружили вшитые в подкладки верхней одежды украденные вещи. Еще часть похищенного, включая меховую шубу, нашлась в сумке подозреваемой.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге злоумышленники дважды обманули пенсионеров под видом переписчиков. Сумма украденного составила полмиллиона рублей. Сперва обманутой оказалась 83-летняя пенсионерка, впустившая к себе в квартиру двух женщин, одна из которых была якобы беременна. Мошенницы спросили у хозяйки квартиры о ее сбережениях и попросили одну купюру, чтобы переписать ее номер. Вычислив место, где пенсионерка хранит деньги, им оказался тайник за батареей, одна из мошенниц отвлекла хозяйку, а другая украла их. Второй жертвой мошенниц стала 91-летняя пенсионерка, проживающая в другом районе города.

Происшествия,Татьяна Петрова,МВД,Lenta.ru,
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