Сиделка украла у 96-летней пенсионерки 800 тысяч рублей

В подмосковном селе Молоково сиделка похитила из дома своей 96-летней подопечной более 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он указал, что из дома его пожилой родственницы пропало личное имущество, ювелирные украшения и деньги. Подозрение пало на 53-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, которая ухаживала за женщиной.

Подозреваемую задержали. В ходе личного досмотра у нее обнаружили вшитые в подкладки верхней одежды украденные вещи. Еще часть похищенного, включая меховую шубу, нашлась в сумке подозреваемой.