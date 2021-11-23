В Петербурге сгорел дореволюционный дом Лялевича

В Санкт-Петербурге сгорел дом архитектора Лялевича начала ХХ века, в котором шел ремонт. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пожар локализовали на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
Пожар в шестиэтажном здании, расположенном на улице Розенштейна, начался в ночь на 23 ноября. В МЧС рассказали, что в здании горели перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.
Пожару присвоили второй, повышенный уровень сложности. Его тушили более 80 пожарных и 20 единиц техники. Во время возгорания частично обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади в сто «квадратов». Информации о пострадавших не было, причина пожара пока неизвестна.
Бывший доходный дом архитектора Мариана Лялевича был построен в 1904 году. В 2009 году дом, уже признанный аварийным, расселили, здание законсервировали. По данным «Фонтанки», с тех пор он не раз горел, последний раз - в марте 2021-го. Позже в здании начали капитальный ремонт.