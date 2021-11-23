Актер Томашевский госпитализирован после пьяной драки

Напомним, что Петр Томашевский в 2003 году окончил ВТУ имени Щепкина. Первый дебют актера состоялся в фильме «По ту сторону волков», после чего он сыграл в более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе «Угрюм-река», «Склифосовский», «Последняя электричка», «Королева бандитов», «Москва. Центральный округ», «Солнечный круг», «Любовь с оружием» и других.