Актер Томашевский госпитализирован после пьяной драки

Актера Петра Томашевского госпитализировали после драки в одну из больниц Подмосковья. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у 39-летнего актера сотрясение головного мозга.
По информации канала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства конфликта и его участники выясняются.
Напомним, что Петр Томашевский в 2003 году окончил ВТУ имени Щепкина. Первый дебют актера состоялся в фильме «По ту сторону волков», после чего он сыграл в более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе «Угрюм-река», «Склифосовский», «Последняя электричка», «Королева бандитов», «Москва. Центральный округ», «Солнечный круг», «Любовь с оружием» и других.
Ранее, 15 ноября, неизвестный выстрелил в лицо из газового пистолета основателю группы «Ногу свело!» Антону Якомульскому в центре Москвы. Причиной конфликта стали оскорбления в сторону супруги музыканта — мужчина решил заступиться за свою жену и «получил выстрел в лицо». Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза.