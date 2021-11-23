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Названы три версии смертельного ДТП с автобусом в Болгарии

Елена Прошина
54 минуты назад

Власти Болгарии рассматривают три версии крупной аварии с автобусом, которая произошла в ночь с 22 на 23 ноября на 31-м километре автомагистрали «Струма». Как сообщает РИА Новости, число погибших в ДТП достигло 46 человек, среди которых 12 детей.

Названы три версии смертельного ДТП с автобусом в Болгарии
Фото: ReutersReuters

Предположительно, причиной происшествия мог стать уснувший водитель, мокрая дорога или техническая неисправность. Кроме того, по одной из версий, возгорание могло произойти еще до ДТП.

Напомним, что авария произошла около 3:00 мск возле села Боснек в Перникской области на западе страны. По сообщениям СМИ, в салоне было 52 или 53 человека. Люди ехали из Турции в Северную Македонию, и предположительно — все пассажиры являлись гражданами Северной Македонии.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, пожарные и медики. Всех выживших доставили в больницу, их состояние стабильное.

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