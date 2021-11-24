Школьницы избили сверстницу в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещённым в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
7 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края.