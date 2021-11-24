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Прокуратура проверит данные об избиении школьницы в Электростали

RT на русскомиещё 2
4 часа назад

Прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.

Школьницы избили сверстницу в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещённым в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

7 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края.

Происшествия,Электросталь,Генпрокуратура РФ,СКР,
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