В аварии с автобусом в Болгарии погибли 45 человек

На трассе в Болгарии произошло ДТП с возгоранием автобуса. Как минимум 45 человек, среди которых 12 детей, погибли. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на болгарское агентство БГНЕС.

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По предварительной информации, авария произошла в 3 часа утра по местному времени на 31-м километре трассы София - Благоевград. В автобусе ехали 52 человека. Накануне вечером транспортное средство покинуло Северную Македонию и пересекло границу Болгарии.

Среди погибших — водитель автобуса и 12 детей. Выжили семь человек, среди которых пять мужчин и две женщины. По неподтвержденной информации, автобус врезался в ограждение и затем перевернулся.

Начальник местной пожарной охраны заявил, что из-за аварии произошло возгорание автобуса. Все выжившие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Движения в обоих направлениях автомагистрали на участке от развязки Даскалово до — Долна Диканья временно ограничено.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Причины трагедии выясняются.

Как пишет ТАСС, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев уже выразил свои соболезнования в связи с этим происшествием.