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Следователи начали проверку по факту аварийной посадки Як-40 на Камчатке

Елена Прошина
20 минут назад

Самолет Як-40 совершил аварийную посадку в селе Тиличики на Камчатке. Следователи начали проверку по факту происшествия. По предварительным оценкам, у самолета отказали двигатели. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Отказал двигатель: Як-40 аварийно сел на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» летел в Петропавловск-Камчатский из аэропорта Тиличики. У самолета отказал один из двигателей, и командир экипажа решил вернуться в село. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров. При аварийной посадке ни пассажиры, ни груз, ни самолет не пострадали. Как сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов, этим утром все пассажиры доберутся до пункта назначения другим рейсом.

Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, специалисты проведут доследственную проверку по факту аварии. Было установлено, что 22 ноября в 14:28 по местному времени самолет Як-40 поднялся в воздух и направился по маршруту Тиличики – Петропавловск-Камчатский. В ходе полета произошел помпаж, правый двигатель выключился. Командир судна решил вернуться в пункт вылета, самолет приземлился без жертв и новых поломок.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в ходе проверки специалисты дадут оценку действиям наземных служб аэродрома и членам экипажа Як-40.

Происшествия,Катастрофы,Владимир Каюмов,СКР,РИА Новости,
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