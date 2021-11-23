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«Жалею, но не раскаиваюсь»: подозреваемого в каннибализме сняли на видео в суде

Александр Кузьмин
53 минуты назад

23-летнего Егора Комарова, одно из мужчин, которых задержали накануне с телом в багажнике автомобиля арестовали на 2 месяца. Подозреваемый в двух убийствах рассказал журналистам в зале суда подробности о совершенном акте каннибализма.

Видео публикует telegram-канал «Mash на мойке». По его словам 38-летний мужчина был убит в Сосновке ради того, чтобы Егор могу попробовать человеческую плоть на вкус.

«Я не ел человека, один укусик» - признался Егор.

Также мужчина признался, что жалеет о своем поступке, но не раскаивается. Напомним, что Егора подозревают в двух убийствах: маляра Аркади, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», и незнакомца в Сосновке, которого изрезали ножом в прошлом году. В Сосновку 23-летнего Комарова уже свозили. Там он показал, как в сентябре 2020-го преследовал прохожего и как с десяток раз ударил его ножом. После попробовал на вкус, отрезал язык и забрал с собой, а тело спрятал в водосточной трубе.

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