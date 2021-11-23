«Жалею, но не раскаиваюсь»: подозреваемого в каннибализме сняли на видео в суде

Также мужчина признался, что жалеет о своем поступке, но не раскаивается. Напомним, что Егора подозревают в двух убийствах: маляра Аркади, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», и незнакомца в Сосновке, которого изрезали ножом в прошлом году. В Сосновку 23-летнего Комарова уже свозили. Там он показал, как в сентябре 2020-го преследовал прохожего и как с десяток раз ударил его ножом. После попробовал на вкус, отрезал язык и забрал с собой, а тело спрятал в водосточной трубе.