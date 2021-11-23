Самолет Як-40 совершил аварийную посадку на Камчатке

В селе Тиличики на Камчатке самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
«Самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», – говорится в сообщении.
На борту находились 13 пассажиров. При посадке пассажиры, груз и сам самолет не пострадали.
В настоящее время камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации проводит проверку. Также проводится расследование. Сегодня все пассажиры другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский, заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Греции во время экстренной посадки разбился на территории военного аэродрома на западе Пелопоннесского полуострова.Перед ударом самолета о землю пилот успел катапультироваться.