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Самолет Як-40 совершил аварийную посадку на Камчатке

Мир24иещё 9
31 минуту назад

В селе Тиличики на Камчатке самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Самолет Як-40 совершил аварийную посадку на Камчатке
Фото: МТРК «МИР» / Светлана РодинаМТРК «МИР» / Светлана Родина

«Самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», – говорится в сообщении.

На борту находились 13 пассажиров. При посадке пассажиры, груз и сам самолет не пострадали.

В настоящее время камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации проводит проверку. Также проводится расследование. Сегодня все пассажиры другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский, заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Греции во время экстренной посадки разбился на территории военного аэродрома на западе Пелопоннесского полуострова.Перед ударом самолета о землю пилот успел катапультироваться.

Происшествия,Владимир Каюмов,Росавиация,
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