В Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК РФ по Москве возбудил в отношении жительницы столицы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Новорожденная дочь подозреваемой умерла во время прогулки, лежа в коляске.

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Инцидент произошел вечером 22 ноября в деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве. Женщина гуляла с детьми. Вернувшись домой, она обнаружила, что ее четырехмесячная дочь, которая лежала в коляске, не подает признаков жизни. Для установления причины смерти по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.