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В Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки

Вести Подмосковьяиещё 5
39 минут назад

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК РФ по Москве возбудил в отношении жительницы столицы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Новорожденная дочь подозреваемой умерла во время прогулки, лежа в коляске.

В Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 22 ноября в деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве. Женщина гуляла с детьми. Вернувшись домой, она обнаружила, что ее четырехмесячная дочь, которая лежала в коляске, не подает признаков жизни. Для установления причины смерти по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ТиНАО в ДТП, спровоцированном водителем «Газели», погиб младенец, которого везла в коляске его мать. Ребенок скончался на месте происшествия, женщина и второй ребенок госпитализированы. Водитель отправлен в СИЗО до 21 января 2022 года, о его аресте ходатайствовал следователь.

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