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Причиной потопа в Большом театре стала пьяная драка со стульями

Lenta.ruиещё 1
44 минуты назад

Причиной потопа на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в Москве стала пьяная драка сотрудников художественно-постановочной части. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал артист театра, имя которого не раскрывается.

Собеседник газеты рассказал, что драка произошла ночью, в конфликте использовались стулья. «Один бросил стул в другого, и стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. Вроде драка была на Исторической (сцене — прим. «Ленты.ру»), где находится пульт, а залило Новую», — заявил источник.

Telegram-канал «Mash»

Сотрудники театра сперва решили, что начался настоящий пожар. Пока они искали возгорание, вода продолжала литься, и сцену затопило. Источник подчеркнул, что ущерб оказался незначительным — театр успеют привести в порядок к премьере спектакля «Мастер и Маргарита», запланированной на 1 декабря. «Отделались небольшими повреждениями», — резюмировал он.

Накануне в сети появилось видео потопа на Новой сцене Большого театра. Сообщалось, что инцидент произошел из-за неисправной системы пожаротушения.

Происшествия,Видео,Московский комсомолец,Lenta.ru,
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