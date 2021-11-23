Раскрыто состояние пострадавших после взрыва газа в Дагестане

Врач ожогового отделения ГБУ РД "РКБ" Мусабег Алиев рассказал, в каком состоянии находится семья, пострадавшая при взрыве газа в Махачкале. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

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"Состояние матери и мальчика восьми лет тяжелое. У девочки состояние удовлетворительное", - сказал Алиев.

Вся семья получила ожоги тела. Ранее сообщалось, что в частном доме в Дагестане произошел взрыв газа с последующим возгоранием. На месте продолжают работу экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Как минимум один человек погиб, еще четверо, включая двоих детей, госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Махачкале. В республиканском минздраве сообщили, что среди пострадавших — мальчик восьми лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6%. Еще один мужчина госпитализирован без ожогов, вероятно, он оказался под завалами после взрыва.