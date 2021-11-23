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Врач рассказал о состоянии пострадавших после взрыва газа в Дагестане

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Врач ожогового отделения ГБУ РД "РКБ" Мусабег Алиев рассказал, в каком состоянии находится семья, пострадавшая при взрыве газа в Махачкале. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Раскрыто состояние пострадавших после взрыва газа в Дагестане
Фото: ТАССТАСС

"Состояние матери и мальчика восьми лет тяжелое. У девочки состояние удовлетворительное", - сказал Алиев.

Вся семья получила ожоги тела. Ранее сообщалось, что в частном доме в Дагестане произошел взрыв газа с последующим возгоранием. На месте продолжают работу экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Как минимум один человек погиб, еще четверо, включая двоих детей, госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Махачкале. В республиканском минздраве сообщили, что среди пострадавших — мальчик восьми лет с ожогами 70% поверхности тела и девушка 17 лет с ожогами 6%. Еще один мужчина госпитализирован без ожогов, вероятно, он оказался под завалами после взрыва.

По данным местных СМИ, еще один ребенок может находиться под завалами. СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале.

Происшествия,Минздрав РФ,РЕН ТВ,
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