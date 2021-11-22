Мать исчезла: хозяева нашли тело ребенка в сдаваемой квартире

Следователи разыскивают мать четырехлетней девочки, чье тело нашли 20 ноября в квартире в Самаре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Самарской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в доме по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары. Мертвой малышку обнаружили собственники квартиры после того, как 41-летняя мать ребенка, снимавшая жилье, перестала выходить на связь.

По факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения следователи начали доследственную проверку по ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили соседей, а также назначили проведение судмедэкспертиз для установления причины смерти девочки.

Проверку также ведет прокуратура Октябрьского района Самары.