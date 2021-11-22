В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

В Самаре нашли мертвой четырехлетнюю девочку

Газета.Ruиещё 1
58 минут назад

Следователи разыскивают мать четырехлетней девочки, чье тело нашли 20 ноября в квартире в Самаре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Самарской области.

Мать исчезла: хозяева нашли тело ребенка в сдаваемой квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в доме по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары. Мертвой малышку обнаружили собственники квартиры после того, как 41-летняя мать ребенка, снимавшая жилье, перестала выходить на связь.

По факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения следователи начали доследственную проверку по ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили соседей, а также назначили проведение судмедэкспертиз для установления причины смерти девочки.

Источник: пока шестилетний мальчик тонул в пруду у рязанского Кадома, взрослые спали дома после застолья

Проверку также ведет прокуратура Октябрьского района Самары.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дети в приемной семье погибли от отравления неизвестным веществом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители