Запашный разоблачил футболиста-мошенника

Футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев занялся телефонным мошенничеством и обманул шестерых профессиональных спортсменов. Как сообщает Telegram-канал Mash, раскусить злоумышленника удалось дрессировщику Эдгару Запашному и теннисисту Михаилу Южному.

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Карацев «зарабатывал» деньги обращаясь к успешным спортсменам от лица их друзей и прося у них в долг суммы от 5 до 75 тыс. рублей. Жертвами его деятельности стали баскетболисты Кайл Хайнс и Семён Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по каратэ Сергей Дьячков и полузащитницы московских футбольных клубов: Алсу Абдуллина из «Локомотива» и Юлия Бессонова из «Чертаново».

Очередной жертвой экс-спортсмена стал Эдгар Запашный — ему с чужого номера написал якобы боец UFC Алексей Олейник и попросил дать 50 тыс. рублей взаймы. В качестве доказательств злоумышленник даже показал ему настоящий номер Олейника. Запашный отправил деньги, однако после понял, что попался на мошенника и рассказал историю в соцсетях.

Подельника Карацева удалось задержать благодаря теннисисту Михаилу Южному — тот договорился о передаче мошенникам 100 тыс. рублей в офисе и приехал на встречу с полицией. При задержании подозреваемый признался, что именно Карацев попросил его приехать и забрать деньги.