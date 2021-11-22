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В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник

Lenta.ru
18 минут назад

Мужчина с луком атаковал здание мэрии в центре Кишинева. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник
Фото: Telegram-канал «Sputnik Молдова»Telegram-канал «Sputnik Молдова»

Отмечается, что лучник подошел к зданию столичной администрации и произвел в него выстрел. При этом ущерб строению он не нанес.

Впоследствии на мужчину был составлен протокол. В настоящее время правоохранители выясняют мотивы атаки.

В 2020 году молдавские фермеры вышли на протест и заблокировали тракторами подъезды к зданию правительства в Кишиневе. Таким образом они решили добиться от властей страны увеличения размера компенсации за погибший урожай и отмены повышение НДС на сельхозпродукцию.

Происшествия,Правительство Москвы,ИА Sputnik,
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