В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник

Мужчина с луком атаковал здание мэрии в центре Кишинева. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Фото: Telegram-канал «Sputnik Молдова» Telegram-канал «Sputnik Молдова»

Отмечается, что лучник подошел к зданию столичной администрации и произвел в него выстрел. При этом ущерб строению он не нанес.

Впоследствии на мужчину был составлен протокол. В настоящее время правоохранители выясняют мотивы атаки.