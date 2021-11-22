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Водитель автобуса в Воронеже вытолкал пассажирку без маски: видео

Александр Кузьмин
10 минут назад

В Воронеже водитель автобуса оскорбил и вытолкал взашей пассажирку без маски. При этом сам шофер был без защитного средства. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

На кадрах видно, как сначала мужчина на повышенных тонах с нецензурной бранью требует от женщины покинуть салон, предупреждая, что ведется съемка камерой видеонаблюдения.

«Ты будешь звездой Ютьюба», – кричит на даму водитель.

А спустя некоторое время сотрудник городского транспорта хватает пассажирку и выталкивает наружу.

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