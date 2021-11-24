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Неизвестные обстреляли туристический автобус в Санкт-Петербурге

Москва24иещё 3
1 час назад

Неизвестные обстреляли туристический автобус в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В Петербурге обстреляли туристический автобус
Фото: ТАССТАСС

"Полиция проводит проверку по факту повреждения туристического автобуса в Невском районе Петербурга", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, туристический автобус был припаркован в районе дома 42 по Дальневосточному проспекту. Водитель нашел в салоне транспортного средства пять поврежденных стекол.

На них остались следы от выстрелов из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба пока устанавливается.

Правоохранители также разыскивают подозреваемых в совершении преступления.

В начале ноябре неизвестные обстреляли несколько автобусов в городе Спасск-Дальнем в Приморском крае. В них не было пассажиров, поэтому в результате никто не пострадал.

Происшествия,МВД,
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