В Петербурге обстреляли туристический автобус

Неизвестные обстреляли туристический автобус в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Полиция проводит проверку по факту повреждения туристического автобуса в Невском районе Петербурга", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, туристический автобус был припаркован в районе дома 42 по Дальневосточному проспекту. Водитель нашел в салоне транспортного средства пять поврежденных стекол.

На них остались следы от выстрелов из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба пока устанавливается.

Правоохранители также разыскивают подозреваемых в совершении преступления.