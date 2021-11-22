Россиянка умерла на борту самолета

Летевшая из Омска в Санкт-Петербург 58-летняя россиянка скончалась на борту самолета, предположительно, во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина почувствовала себя плохо уже во время полета, который совершался 19 ноября . Бортпроводники оказывали ей экстренную медицинскую помощь в течение часа, но она потеряла сознание. Во время приземления в петербуржском Пулково у женщины уже не прощупывался пульс. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировала смерть пассажирки.

Иные подробности случившегося не приводятся.