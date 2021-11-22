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Россиянка умерла на борту самолета

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Летевшая из Омска в Санкт-Петербург 58-летняя россиянка скончалась на борту самолета, предположительно, во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка умерла на борту самолета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным телеканала, женщина почувствовала себя плохо уже во время полета, который совершался 19 ноября . Бортпроводники оказывали ей экстренную медицинскую помощь в течение часа, но она потеряла сознание. Во время приземления в петербуржском Пулково у женщины уже не прощупывался пульс. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировала смерть пассажирки.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что зараженный COVID-19 51-летний мужчина умер на борту летевшего из Турции в Германию самолета. Сообщалось, что этот человек летел один, он сидел у окна. Возможно, во время полета у него были закрыты глаза, поэтому его смерть не была своевременно замечена.

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