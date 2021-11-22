Экс-начальник штаба ВМФ высказался о версии гибели «Курска»

Начальник главного штаба ВМФ РФ в 1998-2005 годы адмирал Виктор Кравченко заявил, что согласен со словами адмирала Вячеслава Попова о том, что подлодка «Курск» затонула после столкновения с иностранной субмариной. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

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«Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов, (могло произойти — прим. ред.). Я тоже склонен верить этой версии», — сказал Кравченко.

Адмирал подчеркнул, что по выводам правительственной комиссии под руководством генпрокурора, официальной причиной катастрофы является взрыв парогазовой торпеды, который привел к дальнейшей детонации.

Напомним, что подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек.

22 ноября 2021 года адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время инцидента, заявил, что причиной затопления судна могло стать столкновение с подлодкой НАТО, которая следила за «Курском». Кроме того, позднее субмарину обнаружила противолодочная авиация — некоторое время она провела в ремонте, после чего вернулась к месту базирования.