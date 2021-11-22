Ульяновские подростки снегом затушили Вечный огонь

Подростки потушили Вечный огонь в Димитровграде под Ульяновском с помощью снега. Правоохранители разбираются в инциденте. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Накануне, 21 ноября, в СМИ появилось видео, на котором группа молодых людей закидывает Вечный огонь снегом.

Уточняется, что нарушители извинились за свой поступок, передает РИА Новости.

В мае сотрудники правоохранительных органов подмосковного Можайска задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне. Факт осквернения мемориала выявили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Прибыв на место происшествия, полицейские задержали двоих местных жителей, которые распивали спиртные напитки, греясь у Вечного огня.