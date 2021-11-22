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Опоздавший на рейс избил сотрудника авиакомпании чемоданом

Елена Прошина
1 час назад

Опоздавший на рейс в аэропорту Санкт-Петербурга московский бизнесмен избил сотрудника авиакомпании чемоданом. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», работник пытался объяснить мужчине, как вернуть деньги за билет, однако нарвался на неадекватное поведение пассажира.

Опоздавший на рейс бизнесмен избил человека чемоданом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Пулково. Пассажир рейса Санкт-Петербург — Москва опоздал на посадку, однако до последнего не терял надежду: побежал к уже закрытым дверям посадочной зоны и даже попытался прорваться через соседнюю.

Мужчину остановил сотрудник авиакомпании и объяснил, что садиться на самолет уже поздно. Чтобы помочь бизнесмену, он начал рассказывать, как вернуть деньги, однако тот ударил его ручной кладью по лицу.

В результате пострадавший мужчина получил травму глаза, а ударом предприниматель сломал ему очки за 30 тыс. рублей. Москвича задержали полицейские и составили протокол, однако в отношении него могут возбудить уголовное дело — работник авиакомпании жалуется на серьезное ухудшение зрения.

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