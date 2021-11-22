В акватории Севморпути застряли десятки кораблей

В акватории Северного морского пути (СМП) из-за неблагоприятной ледовой обстановки не могут пройти 24 судна. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

«На 18-19 ноября 24 судна оказались в ледовом плену», — заявил он.

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По словам главы «Росатома», неуправляемая ситуация в акватории СМП начала складываться порядка двух недель назад. Она также отрицательно сказалась на ситуации с северным завозом. Из-за внеплановой задержки возникли проблемы с доставкой продуктов и других товаров первой необходимости в районы Крайнего Севера и ДФО.

«Совпал ряд серьезных факторов. Первый — это поэтапное расширение перевозок по СМП, связанное и с объемом северного завоза, и с количеством реализуемых инвестиционных проектов, и с необходимостью развивать новые. [В результате] объемы [перевозок по СМП] серьезно возросли. Второе – это то, что пандемия наложила отпечаток на все мировую глобальную логистику и косвенно повлияла на сроки проводок судов, которых с плановых сентября-октября сдвинули на конец октября-ноябрь. То есть на тот период, когда не рекомендуется самостоятельное (без ледокольной проводки – Ведомости) движение по СМП», — пояснил Лихачев.

Третьим фактором, повлиявшим на ситуацию с вынужденным дрейфом на СМП грузовых и научных судов, Лихачев назвал неточный прогноз погоды. Раннее похолодание в ноябре 2021 года он связал с пожарами в Сибири, которые привели к холодам в Арктике.

Сообщается, что в «Росатоме» около 10 дней работает оперативный штаб по разрешению сложившейся ситуации, который возглавляет замгендиректора корпорации Вячеслав Рукша. По словам Лихачева, касательно восьми судов задача уже решена. По оставшимся 16 «работа идет».

«Очень надеюсь, что самоотверженная работа капитанов атомных ледоколов, слаженные действия капитанов грузовых судов позволят нам до конца декабря снять все проблемы», — подчеркнул Лихачев.

Уточняется, что в 2021 году процесс ледообразования в некоторых районах акватории Севморпути впервые за последние семь лет начался на две недели раньше.

Судовладельцы были не готовы к резкому ухудшению ледовой обстановки и не заказали ледовое сопровождение. В итоге, заблокированные во льдах суда, простаивают в вынужденном дрейфе, пока к ним идут атомные ледоколы, которые должны вывести их из природного плена.