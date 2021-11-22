Проводника поезда поймали за кражу подстаканников

"Поступило сообщение по факту хищения имущества, принадлежащего организации, а именно, металлических подстаканников в количестве 27 штук. Подозреваемый в краже был установлен и задержан, им оказался проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо", - говорится в опубликованном сообщении.