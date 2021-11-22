Неизвестные напали с огнестрельным оружием на актера в Москве

В Москве 32-летнего актера Николая Мариморовича ограбили и ранили из огнестрельного оружия, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает телеканал «360».

Фото: Николай Мариморович/Вконтакте Николай Мариморович/Вконтакте

Отмечается, что неизвестные люди выстрелили артисту в поясницу и несколько раз ударили его по голове. Инцидент произошел на Ясеневой улице в ночь на 22 ноября. В настоящее время Мариморович находится в больнице.

По предварительным данным, преступники пытались ограбить актера, поэтому и использовали огнестрельное оружие, об этом в том числе говорят пропавшие вещи пострадавшего. В настоящее время следствие продолжается, разыскиваются напавшие на москвича.

Николай Мариморович — начинающий актер. Он написал сценарий для короткометражного фильма «Как у сценариста в ванной злой дух поселился» и сыграл в театральной постановке «На нашем шарике земном».