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В Москве неизвестные напали с огнестрельным оружием на актера

Газета.Ruиещё 1
14 минут назад

В Москве 32-летнего актера Николая Мариморовича ограбили и ранили из огнестрельного оружия, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает телеканал «360».

Неизвестные напали с огнестрельным оружием на актера в Москве
Фото: Николай Мариморович/ВконтактеНиколай Мариморович/Вконтакте

Отмечается, что неизвестные люди выстрелили артисту в поясницу и несколько раз ударили его по голове. Инцидент произошел на Ясеневой улице в ночь на 22 ноября. В настоящее время Мариморович находится в больнице.

По предварительным данным, преступники пытались ограбить актера, поэтому и использовали огнестрельное оружие, об этом в том числе говорят пропавшие вещи пострадавшего. В настоящее время следствие продолжается, разыскиваются напавшие на москвича.

Николай Мариморович — начинающий актер. Он написал сценарий для короткометражного фильма «Как у сценариста в ванной злой дух поселился» и сыграл в театральной постановке «На нашем шарике земном».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из дома актера и певца Тимура Родригеза украли более 3 млн рублей. Артист объявил награду в 1 млн рублей за информацию о краже.

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